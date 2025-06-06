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Премьер-министр Турчин высказался о развитии ПВТ в Беларуси

Премьер Турчин сказал про развитие Парка высоких технологий в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин высказался о развитии Парка высоких технологий Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

— Наш парк — это достижение суверенной страны. Я бы сказал, что это детище президента, потому что реально только при его участии, при его содействии парк был создан, парк развивается, — подчеркнул глава белорусского правительства.

Турчин отметил, что задача состоит в том, чтобы двигаться вперед: новые формы, новые механизмы.

— Многое в мире меняется, особенно в мире цифры — каждый год, каждый месяц, каждый день и, наверное, каждую минуту что-то происходит новое. Нам важно не отставать и двигаться вперед, — цитирует премьер-министра Sputnik.by.

По словам главы белорусского правительства, несмотря на все сложности, ПВТ работает и растет. Он уточнил, что задача Совета министров и Парка высоких технологий состоит в том, чтобы придать данному росту соответствующую динамику.

— Хотелось бы, чтобы с участием парка мы больше занимались образовательными проектами, поддерживали научное сообщество, чтобы больше молодых людей в различных сферах экономики могли получать помощь от парка, поддержку в развитии своих профессиональных данных, которые будут влиять условно на развитие всей нашей страны, — заявил Александр Турчин.

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