Лукашенко обратился к белорусским журналистам, сказав о постправде

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня обратился к белорусским журналистам, сказав о постправде и направил приветствие участникам V Форума медийного сообщества Беларуси и ХХI Национального конкурса «Золотая Литера». Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства обратил внимание, что на мероприятии собрались представители творческой элиты белорусской журналистики — люди, чей талант и труд которых формируют объективный образ современной Беларуси.
Президент Беларуси заметил, что в эпоху постправды указанный форум является уникальной площадкой для обмена опытом, а также для обсуждения тенденций и стратегии развития национального информационного пространства. По словам Александра Лукашенко, форум дает возможность по достоинству отметить умения мастеров печатного слова.
Александр Лукашенко подчеркнул, что насыщенная программа мероприятий и награды «Золотой Литеры» наверняка позволят журналистам, а также медиаэкспертам расширить профессиональные горизонты, внедрить передовые практики в свою работу.
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