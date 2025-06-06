Лукашенко обратился к белорусским журналистам, сказав о постправде

Президент Беларуси заметил, что в эпоху постправды указанный форум является уникальной площадкой для обмена опытом, а также для обсуждения тенденций и стратегии развития национального информационного пространства. По словам Александра Лукашенко, форум дает возможность по достоинству отметить умения мастеров печатного слова.