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Лукашенко обратился к белорусским журналистам, сказав о постправде

Лукашенко направил приветствие участникам Форума медийного сообщества Беларуси и ХХI Национального конкурса «Золотая Литера».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня обратился к белорусским журналистам, сказав о постправде и направил приветствие участникам V Форума медийного сообщества Беларуси и ХХI Национального конкурса «Золотая Литера». Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства обратил внимание, что на мероприятии собрались представители творческой элиты белорусской журналистики — люди, чей талант и труд которых формируют объективный образ современной Беларуси.

Президент Беларуси заметил, что в эпоху постправды указанный форум является уникальной площадкой для обмена опытом, а также для обсуждения тенденций и стратегии развития национального информационного пространства. По словам Александра Лукашенко, форум дает возможность по достоинству отметить умения мастеров печатного слова.

Александр Лукашенко подчеркнул, что насыщенная программа мероприятий и награды «Золотой Литеры» наверняка позволят журналистам, а также медиаэкспертам расширить профессиональные горизонты, внедрить передовые практики в свою работу.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про готовность возобновления диалога со Швецией.

Также мы писали, что Лукашенко проводит встречу с Патриархом Кириллом 6 июня 2025 года.

Вместе с тем мы собрали 20 правил жизни в частном доме в Беларуси 2025, за невыполнение которых можно схлопотать штраф до 1260 рублей.

А еще Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси с 9 июня.