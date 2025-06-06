Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени

Патриарх Кирилл поблагодарил Александра Лукашенко за то, что происходит в близкой его сердцу Беларуси: «Огромные перемены в жизни страны. И не только экономические, не только благосостояние народа, но и вообще общая атмосфера. Я, будучи Смоленским митрополитом, в свое время часто бывал в Беларуси и могу сравнить, какие огромные перемены произошли за это время. И все это при вашем руководстве. Многие вещи были результатом вашего творческого воображения — какими должны быть страна, народ, город. Это все действительно реализуется во благо Беларуси».