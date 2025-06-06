Патриарх Кирилл на встрече с Лукашенко сказал о переменах в Беларуси

— Огромные перемены в жизни страны, и не только экономические, не только в благосостоянии народа, но и общая атмосфера. И все это при вашем руководстве. И, я думаю, многие вещи были результатом вашего такого творческого воображения — какой должна быть страна, народ, — подчеркнул предстоятель РПЦ.