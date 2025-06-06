Патриарх Кирилл на встрече с Лукашенко сказал о переменах в Беларуси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая проходит 6 июня во Дворце Независимости, сказал о переменах в Беларуси, пишет БелТА.
Патриарх Кирилл выразил слова благодарности президенту за то, что происходит в Беларуси, которая близка его сердцу. Он добавил, что, будучи в Смоленске митрополитом, проезжал через Беларусь, бывал в ней и поэтому можно сравнить, какие огромные перемены смогли произойти за это время.
— Огромные перемены в жизни страны, и не только экономические, не только в благосостоянии народа, но и общая атмосфера. И все это при вашем руководстве. И, я думаю, многие вещи были результатом вашего такого творческого воображения — какой должна быть страна, народ, — подчеркнул предстоятель РПЦ.
Патриарх Кирилл обратил внимание, что все действительно реализуется во благо страны.
Тем временем Патриарх Кирилл подарил Свято-Духову кафедральному собору в Минске икону, которую со слезами просил помочь при тяжелых испытаниях: «Неизвестно, как бы развернулся мой жизненный путь».
Кроме того, Патриарх Кирилл сказал, что Беларусь является западным порубежьем Святой Руси.
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