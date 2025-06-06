Экс-президент Молдавии призвал Санду уйти в отставку

«Вместо того, чтобы дать четкий мессадж, что Приднестровье — это часть Республики Молдова и мы не позволим дестабилизировать там ситуацию в интересах внешних игроков, Дорин Речан вдруг делает провокационное заявление о том, что Россия хочет десантировать туда 10 тысяч солдат. Для кого вы это заявили, в чьих интересах? Точно не в интересах Республики Молдова», — подчеркнул Додон.