В Челябинской области проведут «Большой ремонт» сферы ЖКХ на 124 млрд рублей

Ни один хозяйственник никогда не скажет, что денег достаточно. Поэтому я, слава богу, не хозяйственник, эта задача Алексея Леонидовича. Поверьте, ему всегда этих денег недостаточно. И потому он прикладывает все усилия на федеральном уровне, все возможности по привлечению в регион федеральных средств. Это прозвучало не только в части дорог и «Большого ремонта», но ещё и в части комплексного развития сельских территорий. Это тоже важно, потому что, например, в сельских территориях дороги ремонтируются именно по этой программе. Главное, чтобы муниципалитеты вовремя составляли правильные документы, заявки, готовили свои проекты заранее. Поэтому ещё раз повторяю, денег точно всегда будет нам недостаточно. Мы всегда будем хотеть более качественные и более широкие дороги. Но этого не нужно стесняться, потому что делается для людей. И перспективы радужные: сейчас те масштабы, которыми мы идём по ремонту и строительству дорог, их и в советское время не было.