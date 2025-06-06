В Челябинской области проведут «Большой ремонт» сферы ЖКХ на 124 млрд рублей

Про «Большой ремонт» ЖКХ
На модернизации коммунальной сферы, надёжном энергоснабжении и газификации в регионе намерены сделать особый акцент. В этом году запустили масштабную программу «Большой ремонт 74». Она охватит каждый муниципалитет Челябинской области. До 2030 года на её реализацию будет направлено более 124 миллиардов рублей, из которых почти 14 миллиардов предусмотрены на этот год. Всего по этой программе запланировано почти 1,5 тысячи мероприятий. В их числе — ремонт сетей, модернизация систем водоснабжения и водоотведения, модернизация очистных сооружений в Челябинске и многое другое.
«Большой ремонт» стартовал, и планы серьёзные. Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с муниципальными образованиями необходимо безусловно обеспечить выполнение этих планов в полном объёме.
Про технику.
В прошлом году регион закупил 70 единиц коммунальной техники для Челябинска. Это позволило кардинально усилить её парк во всех районах города, существенно улучшить качество уборки улиц и площадей зимой от льда и снега, а летом — от пыли и мусора. В этом году коммунальную технику обновят в других городских и муниципальных округах — при поддержке областного бюджета будет закуплено ещё более 120 единиц техники.
Про освещение
Помимо этого, губернатор дал старт региональному проекту «Светлый регион». В его рамках установят до 50 тысяч новых осветительных приборов в населённых пунктах области и проложат новые кабельные линии для устройства стационарного умного освещения улично-дорожной сети. Программа будет рассчитана на три года, при необходимости её продлят.
Про управляющие компании
В коммунальной сфере уделят пристальное внимание системе хозяйственного управления и усилят контроль за работниками коммунальных служб и управляющими организациями.
Залог качественной работы ЖКХ — это не только крупные магистральные объекты, но и работа управляющих организаций. Надо наводить порядок. Уверен, что и кадровые решения последнего времени, и тот импульс, который был дан, позволит это сделать.
Про газификацию
Продолжится работа по газификации и догазификации, прежде всего сельских территорий. В 2024 году ввели почти тысячу километров новых газопроводов, газифицировали более 15 тысяч домовладений. В планах на этот год — построить ещё 600 километров, что позволит газифицировать минимум 12 тысяч домохозяйств.
Про дороги
В этом году сохранятся и набранные темпы по строительству, реконструкции и ремонту дорог. В среду, 4 июня, открыли движение на новом четырёхполосном участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском округе — проезд стал в разы прощу и удобнее на 14 километрах пути.
В этом году завершим такие знаковые объекты, как мост через реку Уфа в Нязепетровске, первый участок новой дороги — малого обхода Челябинска, который соединит автодорогу «Шершни — Северный» с Новоградским трактом. Продолжим строительство путепровода в Новосинеглазово. В следующем году планируем завершить обход Сима и многие другие объекты.
Про аэропорты
За несколько лет в Магнитогорске завершат модернизацию аэродромного комплекса и построят новое здание терминала. А в аэропорту Челябинска построят новый международный терминал и расширят терминал внутренних линий.
Мы не просто строим социальные объекты и инфраструктуру. Мы, все вместе — органы власти и местного самоуправления, депутатский корпус, ответственный бизнес, каждый неравнодушный гражданин — принципиально меняем жизнь региона к лучшему, мы создаём Челябинскую область будущего!
Почему таких проектов, как «Большой ремонт» не должно быть
Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер считает, что такие программы, как «Большой ремонт 74» и в таком масштабе не должны даже начинаться.
Мы начали проект «Большой ремонт» вовремя, ждать дальше было уже точно нельзя, становилось только хуже. Но здесь вопрос именно в том, что вообще такие программы, в таком масштабе не должны даже начинаться. Это должна быть постепенная, плавная работа по поддержке существующей инфраструктуры, последовательной замене выходящего из строя оборудования или труб, например. Но, к сожалению, за первые 20−30 лет современной России, после распада страны в 90-е годы, фактически это всё было уничтожено. И началось это всё, конечно же, с передачи коммунального хозяйства в частные руки.
На сегодня все управляющие компании, обслуживающие жилой сектор в регионе — частные структуры.
Состояние ЖКХ — такой непрозрачный намёк на то, что может быть управляющим компаниям надо умерить свои аппетиты, жадность и начать делать что-то для людей. Потому что управляющие компании — это именно те структуры, которые работают с человеком. Понятно, что у нас есть проблемы с ресурсоснабжающими организациями, понятно, что у нас изношенная инфраструктура на наших крупных коммунальных предприятиях, но с этим-то мы разберёмся. Государство и не отказывается от этого. И, собственно, «Большой ремонт» на это и направлен. Но дальше нужно смотреть на управляющие организации.
Он также напомнил тезис, которые глава региона озвучивал уже на нескольких совещаниях: Москва значительно больше по территории, чем Челябинск и больше по численности населения, чем Челябинская область, но управляющих организаций там меньше, чем во всём нашем регионе. Гораздо меньше, но работают они качественнее.
Мы начали, и темпы сбавлены не будут. Пока не будет приведено в нормативное состояние всё коммунального хозяйства, однозначно в эту сферу будут вкладываться колоссальные деньги.
А заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Шмидт, признался, что совершенно потрясающую цифру услышал для себя у губернатора касаемо отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
— Более 120 миллиардов рублей до 2030 года планируется направить на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, 1,5 тысячи объектов предлагается либо заменить, либо модернизировать. Уже в этом году 13,7 миллиарда рублей выделено из областного бюджета, — отметил Андрей Шмидт. — Это продолжение модернизации очистных сооружений и строительство двух котельных в нашем регионе. Подключение к газоснабжению 12 тысяч домохозяйств в 2025 году. Это тоже не может не радовать, программа потрясающая.
Почему средств на дороги выделяется недостаточно
Сколько бы ни поступало средств на ремонт и строительство дорог, этого всегда будет мало, считают депутаты ЗСО.
Ни один хозяйственник никогда не скажет, что денег достаточно. Поэтому я, слава богу, не хозяйственник, эта задача Алексея Леонидовича. Поверьте, ему всегда этих денег недостаточно. И потому он прикладывает все усилия на федеральном уровне, все возможности по привлечению в регион федеральных средств. Это прозвучало не только в части дорог и «Большого ремонта», но ещё и в части комплексного развития сельских территорий. Это тоже важно, потому что, например, в сельских территориях дороги ремонтируются именно по этой программе. Главное, чтобы муниципалитеты вовремя составляли правильные документы, заявки, готовили свои проекты заранее. Поэтому ещё раз повторяю, денег точно всегда будет нам недостаточно. Мы всегда будем хотеть более качественные и более широкие дороги. Но этого не нужно стесняться, потому что делается для людей. И перспективы радужные: сейчас те масштабы, которыми мы идём по ремонту и строительству дорог, их и в советское время не было.
Напомним, в обращении к депутатам ЗСО Алексей Текслер также сообщил, что Челябинская область может стать первым регионом в России с непрерывной цепью горнолыжных курортов — в новый маршрут планируется включить «Аджигардак», «Завьялиху», «Евразию» и «Солнечную долину». Рассказал, что в регионе откроют филиалы Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. Напомнил, что выбрать для благоустройства в 2026 году парки, скверы, набережные, площади, дворы и другие общественные территории можно до 12 июня включительно. Порадовал бюджетников вторым за год повышением заработной платы. Перечислил, что удалось изменить в регионе за шесть лет благодаря национальным проектам и дал множество важных поручений. И рассказал, как в ближайшие годы в регионе будут поддерживать бизнес.