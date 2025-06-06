Беглов: В Петербурге начали подготовку к монтажу Большого Смоленского моста

«Отечественные гидроцилиндры Петербург впервые заказал на Обуховском заводе для Биржевого моста. В 2022 году они стали примером успешного импортозамещения продукции из Германии. Цилиндры были установлены в ходе капитального ремонта, позволили сократить время разводки переправы с 9 до 3,5 минут. И за три года эксплуатации не вызвали никаких нареканий», — сказал глава города.