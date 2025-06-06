Беглов: В Петербурге начали подготовку к монтажу Большого Смоленского моста

В настоящее время специалисты АО «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя заняты бетонированием элементов пятой опоры моста, чтобы подготовить площадку для установки половины новых устройств. Ещё четыре цилиндра планируется установить на шестой опоре моста в августе.
«Отечественные гидроцилиндры Петербург впервые заказал на Обуховском заводе для Биржевого моста. В 2022 году они стали примером успешного импортозамещения продукции из Германии. Цилиндры были установлены в ходе капитального ремонта, позволили сократить время разводки переправы с 9 до 3,5 минут. И за три года эксплуатации не вызвали никаких нареканий», — сказал глава города.
В настоящее время на Обуховском заводе вновь были созданы инновационные цилиндры повышенной мощности. Эти цилиндры предназначены для использования в условиях повышенных нагрузок, поскольку Большой Смоленский канал не только длиннее, но и на треть шире Биржевого. Кроме того, судоходный пролёт в Большом Смоленском канале также имеет увеличенные размеры.
Диаметр гидроцилиндров для Большого Смоленского моста — 700 миллиметров, для Биржевого — 560. Новые цилиндры от Обуховского завода (8 штук) весят по 6 тонн, что позволяет выдерживать нагрузку 360 тонн при разводке и 300 тонн при сведении. На стапеле Перевозной набережной ведется сборка металлоконструкции разводного пролета, которую в 2025 году планируется переместить на опоры и установить.
Губернатор отметил, что Большой Смоленский мост — первый разводной в черте города с 1982 года и один из пяти новых мостов через Неву, планируемых в ближайшие годы.
По его словам, новый мост важен для развития дорожной инфраструктуры и перераспределения трафика в обход центра. Он соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского и обеспечит связь для более 800 тысяч человек. Рабочее движение по Большому Смоленскому мосту планируется запустить в 2027 году.
Строящийся мост интегрируют в улично-дорожную сеть через три крупные развязки: на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.
Мост будет иметь 6 полос для автомобилей, 2 для трамваев, тротуары и велодорожку. Ширина судоходного пролёта составит 60 метров, обеспечивая пропуск судов. Общая длина объекта — 1,6 километра. На строительстве задействовано более 500 специалистов и 87 единиц техники.