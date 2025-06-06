Новосибирскую таможню возглавит кемеровчанин

В Новосибирской таможне сменилось руководство. Новым начальником стал Константин Стародубцев. Он приступил к исполнению обязанностей 10 июня, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
«Предыдущий начальник Новосибирской таможни, полковник таможенной службы Сергей Авдеев, вышел на пенсию по выслуге лет», — уточнили в ведомстве.
О Стародубцеве известно, что он родом из Кемерово. 28 июля ему исполнится 54 года. В 1995-м окончил Кемеровский государственный техуниверситет по специальности «химик-механик», в 2003-м — Российскую таможенную академию в Москве по специальности «специалист таможенного дела».
На таможне Константин Стародубцев трудится с 1995 года. Прошел путь от инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Кузбасской таможни до первого замначальника Кемеровской таможни. С 2015 по 2021 год возглавлял Читинскую таможню, после этого трудился в Омской таможне. Женат, есть взрослый сын.