Новосибирскую таможню возглавит кемеровчанин

На таможне Константин Стародубцев трудится с 1995 года. Прошел путь от инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Кузбасской таможни до первого замначальника Кемеровской таможни. С 2015 по 2021 год возглавлял Читинскую таможню, после этого трудился в Омской таможне. Женат, есть взрослый сын.