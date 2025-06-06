Выборы в Заксобрание НСО и горсовет Новосибирска будут трёхдневными

Всего в вышеуказанные дни в регионе пройдёт 346 кампаний по выборам представительных органов муниципальных образований, в том числе шести недавно образованных муниципальных округов, дополнительные выборы депутатов в двух районах и выборы главы одного сельсовета. Всего будет замещаться 3671 депутатский мандат разных уровней.