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Выборы в Заксобрание НСО и горсовет Новосибирска будут трёхдневными

Всего в сентябре 2025 года пройдёт 346 кампаний по выборам представительных органов муниципальных образований.

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Источник: Соцсети

Сентябрьские выборы в Новосибирской области будут трёхдневными и пройдут 12, 13 и 14 числа. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 6 июня, сообщила председатель Новосибирского облизбиркома Ольга Благо.

По её словам, жителям региона в эти дни предстоит выбрать депутатов Законодательного Собрания, а жителям Новосибирска также определить депутатов Совета городского совета.

Напомним, Заксобрание уже назначило дату выборов нового созыва, Горсовет, как ожидается, назначит выборы 18 июня. Все выборы в регионе будут назначены до 25 июня, уточнила она.

«После того, как начнётся избирательная кампания, мы должны будем принять решение о том, что голосование будет осуществляться 12, 13 и 14 сентября. Это уже традиционно на территории Новосибирской области», — цитирует Ольгу Благо агентство «Интерфакс».

Всего в вышеуказанные дни в регионе пройдёт 346 кампаний по выборам представительных органов муниципальных образований, в том числе шести недавно образованных муниципальных округов, дополнительные выборы депутатов в двух районах и выборы главы одного сельсовета. Всего будет замещаться 3671 депутатский мандат разных уровней.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области распустят Морской сельсовет из-за бездействия.