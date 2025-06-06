NYT: как Трамп и Маск могут навредить друг другу — восемь способов

Использовать социальные сети как раздражитель. В четверг Маск разместил в соцсети X опрос о возможности создания в США «новой политической партии, которая бы представляла интересы 80% среднего класса». За такую партию уже отдали голоса свыше 80% из почти 2 млн респондентов. Маск также написал, что поддержит потенциальный импичмент Трампу.

Использовать социальные сети как раздражитель. В четверг Маск разместил в соцсети X опрос о возможности создания в США «новой политической партии, которая бы представляла интересы 80% среднего класса». За такую партию уже отдали голоса свыше 80% из почти 2 млн респондентов. Маск также написал, что поддержит потенциальный импичмент Трампу.

Использовать социальные сети как раздражитель. В четверг Маск разместил в соцсети X опрос о возможности создания в США «новой политической партии, которая бы представляла интересы 80% среднего класса». За такую партию уже отдали голоса свыше 80% из почти 2 млн респондентов. Маск также написал, что поддержит потенциальный импичмент Трампу.