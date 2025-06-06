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NYT: как Трамп и Маск могут навредить друг другу — восемь способов

В четверг разногласия между миллиардером и бывшим федеральным служащим Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом обострились до предела. И у обоих есть огромные возможности продолжить противостояние, считает The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Грандиозная ссора «двух нарциссов» на глазах у всего мира разрушила шаткий союз самых влиятельных людей в мире.

Но, если их вражда затянется или обострится, это может иметь далеко идущие последствия, говорится в статье.

Что может сделать Маск

  • Направить свои миллиарды против Трампа, его союзников и планов. Потратив более 250 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа, Маск мог бы с такой же легкостью финансировать кампании против республиканцев. Он также может не выплатить последние 100 млн долларов, которые он обещал для поддержки Трампа.
  • Использовать социальные сети как раздражитель. В четверг Маск разместил в соцсети X опрос о возможности создания в США «новой политической партии, которая бы представляла интересы 80% среднего класса». За такую партию уже отдали голоса свыше 80% из почти 2 млн респондентов. Маск также написал, что поддержит потенциальный импичмент Трампу.
  • Втянуть Трампа в публичную полемику по «скользким» вопросам и доставить ему неприятности. Маск намекнул на то, что владеет инсайдерской информацией, а в четверг бездоказательно заявил, что Белый дом медлит с обнародованием досье на Джеффри Эпштейна, потому что в них фигурирует имя Трампа.
  • Использовать свои компании для создания неудобств Белому дому. Маск написал, что он «немедленно» выведет из эксплуатации космический корабль Dragon, который доставляет астронавтов НАСА и припасы на Международную космическую станцию.

Что может сделать Трамп

  • Разорвать контракты с компаниями Маска. В своей соцсети Truth Social он уже предположил, что расторжение госконтрактов с фирмами Маска, включая SpaceX и Tesla, было бы «самым простым способом сэкономить деньги в нашем бюджете». В прошлом году компаниям Маска было обещано 3 млрд долларов по почти 100 контрактам с 17 правительственными учреждениями.
  • Начать проверки в отношении Маска. В частности, Трамп может поручить проверить иммиграционный статус Маска, учитывая, что он является уроженцем ЮАР и натурализованным гражданином США. Также президент может инициировать расследования случаев употребления Маском наркотиков и его усилий по ознакомлению с секретной информацией о военных планах, касающихся Китая.
  • Перекрыть Маску доступ к секретной информации. Трамп может полностью отозвать разрешение на доступ к секретным данным, которое Маск получил в рамках государственных контрактов, связанных с работой SpaceX с НАСА. Это затруднит продолжение работы Маска с правительством.
  • Закрыть некоторые из любимых проектов Маска, такие как Департамент эффективности правительства (DOGE), а также помешать его усилиям по защите белых южноафриканцев, что является приоритетом для Маска.