Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом святого Даниила Московского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Беларуси Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского первой степени, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Патриарх Кирилл отметил, что белорусский лидер удостоен высшей награды Русской Православной Церкви за внимание к развитию церковно-государственных отношений.
На встрече в Минске Патриарх Кирилл поблагодарил Александра Лукашенко за происходящее «в близкой его сердцу Беларуси». Он отметил огромные перемены в жизни республики — экономические, благосостояние граждан, общую атмосферу в стране. Также глава Русской Православной Церкви вспомнил о том, как служил Смоленским митрополитом и часто бывал в Беларуси.
— Я, будучи Смоленским митрополитом, в свое время часто бывал в Беларуси и могу сравнить, какие огромные перемены произошли за это время. И все это при вашем руководстве, — заметил он, обращаясь к Лукашенко.
Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден. Фото: БелТА.
Также патриарх отметил, что многое в Беларуси стало результатом творческого воображения главы республики, его видения «какими должны быть страна, народ, город».
— Это все действительно реализуется во благо Беларуси, — констатировал Патриарх Кирилл.
В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил за высокую награду. И заметил, что также вспоминает, что патриарх очень часто бывал в Беларуси.
— И я абсолютно убежден, что вы знаете весь этот путь, который мы прошли, это было на ваших глазах, вы видели и плохое, и хорошее и мне очень ценны ваши замечания и выводы, которые вы только что высказали, — прокомментировал белорусский президент.
Напомним, орден святого Даниила Московского был учрежден в 1988 году в память о 1000-летии Крещения Руси. Известно, что указ о награждении президента Беларуси орденом был подписан Патриархом Кириллом 30 августа 2024 года.
Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», в скором времени награду — орден святого Даниила Московского I степени можно будет увидеть в коллекции Дворца Независимости.
Мы писали, что 6 июня Александр Лукашенко проводит встречу с Патриархом Кириллом.
Еще белорусский президент обратился к белорусским журналистам, сказав о постправде.