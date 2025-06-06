Кремль счел, что спор с Маском не отвлечет Трампа от конфликта на Украине

Президент США заявил, что самый простой способ сэкономить «миллиарды долларов» бюджета — прекратить государственные субсидии и контракты с компаниями Маска. Бизнесмен объявил, что SpaceX начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon, однако позже отказался от этого шага. По данным Politico, на 6 июня запланирован телефонный разговор между Трампом и Маском, чтобы договориться о прекращении ссоры.