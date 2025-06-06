Кремль счел, что спор с Маском не отвлечет Трампа от конфликта на Украине

Он выразил мнение, что конфликт с основателем Tesla и SpaceX вряд ли отвлечет американского президента от темы Украины. «У глав государств времени хватает на все», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
После ухода Маска из правительства, где он курировал работу, направленную на сокращение бюджетных расходов, между ним и Трампом разгорелась заочная перепалка. Бизнесмен раскритиковал законопроект президента США о налоговых послаблениях и его тарифную политику.
Президент США заявил, что самый простой способ сэкономить «миллиарды долларов» бюджета — прекратить государственные субсидии и контракты с компаниями Маска. Бизнесмен объявил, что SpaceX начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon, однако позже отказался от этого шага. По данным Politico, на 6 июня запланирован телефонный разговор между Трампом и Маском, чтобы договориться о прекращении ссоры.
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