В Молдавии осудили закрытие Русского дома

КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Общественная организация «Русская община Молдовы» выражает протест против закрытия Российского центра науки и культуры в Кишиневе, известного также как Русский дом, заявила РИА Новости ее председатель Людмила Лащенова.
Ранее депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя сообщил, что власти Молдавии запускают процедуру денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, отметив, что законодательная инициатива правящей партии «Действие и солидарность» направлена в парламент. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах. Решение властей Молдавии о закрытии Русского дома, действующего 16 лет, вызвало резкую критику со стороны общественной организации, объединяющей граждан разных национальностей, связанных интересом к русской культуре.
Русский дом — это место, где люди разных национальностей обогащают друг друга через культуру, и его закрытие нанесет ущерб межкультурному диалогу в Молдавии. Наша организация выражает категорический протест, мы против закрытия центра, жители республики против. Русский дом — это не политика, это часть культурного диалога наших народов.
Глава Русской общины опровергла обвинения в адрес центра в «подрывной деятельности», назвав их безосновательными и оскорбительными для тысяч граждан, посещавших его мероприятия. «Культурные центры должны оставаться вне политических разногласий и служить укреплению дружбы между народами», — подчеркнула Лащенова. Закрытие Русского дома, добавила собеседница агентства, ограничит доступ молодежи к образовательным программам и обеднит культурную жизнь Кишинева. «Мы призываем власти пересмотреть решение и сохранить центр как площадку для культурного и образовательного взаимодействия. Мы убеждены, что культурное разнообразие — это богатство Молдавии, а не угроза её безопасности», — подытожила Лащенова.
«Русская община Республики Молдова» была создана в 1989 году и является старейшей общественной организацией страны. Лащенова возглавляет ее с момента основания, она кавалер российского ордена Дружбы. Организация объединяет граждан Молдави различных национальностей, связанных общим интересом к русской культуре и языку.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.️