Счетная палата раскритиковала Минкульт за неэффективное управление госактивами

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Счетная палата Республики Молдова опубликовала Отчет о финансовом аудите за 2024 год деятельности Министерства культуры, отметив многочисленные существенные несоответствия в бухгалтерском учете и управлении государственными активами.
По результатам аудита консолидированной финансовой отчетности, закончившейся 31 декабря 2024 года, было вынесено отрицательное заключение в связи с системными ошибками в учете культурных ценностей, инвестиций и активов в распоряжении государственных учреждений, находящихся в самоуправлении.
В прошлом году министерство распорядилось 758,3 миллиона леев, но не зафиксировало в своей отчетности реставрационные работы на сумму более 184,9 миллиона леев, не провело оценку тысяч движимых культурных ценностей, архитектурных памятников и исторических зданий, а национальная фильмотека практически полностью отсутствует в официальных отчетах.
Также существенно занижены вклады в акционерный капитал некоторых государственных предприятий и инвестиции в учреждения культуры. Реальная стоимость активов может быть на 600 миллионов леев выше заявленной.
Финансовая поддержка, оказываемая государством театральным и концертным организациям, в условиях отсутствия четкой нормативной базы достигла 303,2 млн леев, т.е. 44,7% бюджета министерства, однако отсутствуют критерии субсидирования и прозрачности распределения средств.
В ходе проверки было установлено, что система внутреннего управленческого контроля не функционирует, и только 20,8% предыдущих рекомендаций были выполнены. В заключение следует отметить, что финансовые отчеты Министерства культуры не дают истинной и полной картины финансового положения в соответствии с действующими нормами.