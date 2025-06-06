Счетная палата раскритиковала Минкульт за неэффективное управление госактивами

В прошлом году министерство распорядилось 758,3 миллиона леев, но не зафиксировало в своей отчетности реставрационные работы на сумму более 184,9 миллиона леев, не провело оценку тысяч движимых культурных ценностей, архитектурных памятников и исторических зданий, а национальная фильмотека практически полностью отсутствует в официальных отчетах.