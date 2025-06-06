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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 6 июня: главное

Пресс-секретарь российского президента пообщался с журналистами на традиционном брифинге. Редакция Новостей Mail публикует основные ответы представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ссора президента США Дональда Трампа с его экс-советником Илоном Маском едва ли отвлечет американского лидера от украинского урегулирования.

А что его отвлечет или нет, опять же президенты стран занимаются одновременно огромным количеством разных дел, более или менее важных, и у глав государства времени хватает на все.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Россия не собирается вмешиваться в перепалку президента США Дональда Трампа с его экс-советником Илоном Маском. Это внутреннее дело США.

Российская сторона не согласна со словами президента США Дональда Трампа, что конфликт Украине — это «драка между двумя детьми».

Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения на происходящее у президента США. Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности, будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Точка зрения лидера США Дональда Трампа на украинский конфликт может в чем-то не сходиться с российской, при этом Москва считает важным продолжение контактов с Вашингтоном.

Ночной массированный удар России по военным целям на Украине — это ответ на террористические акты киевского режима.

Кремль негативно отреагировал на то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о главной роли США в освобождении Германии от нацизма.

Негативная реакция Сейма Латвии на выступление депутата на русском языке была предсказуемой.

Реакцию сейма мы оценили как весьма предсказуемую, но то, что такие проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских государствах, это отрадно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)