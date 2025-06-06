Адвокат Игорь Хлопецкий рассказал в интервью Георге Гонца, что односельчанка Майи Санду — Анна Михалаке — подвергается репрессиям после начала судебного разбирательства.
«Действительно, после его начала она оказалась под постоянным давлением. Руководство лицея, где она работала, было вынуждено прекратить с ней трудовые отношения, несмотря на нехватку педагогов. Администрация вызвала её и заявила: “За то, что вы составили рапорт по поводу нашей святой иконы — Майи Санду — мы расторгаем с вами трудовой договор”.
Одновременно её обязали освободить служебное жильё, ранее предоставленное школой.
В итоге она была вынуждена вернуться в родное село, где у ворот её поджидали десятки так называемых «гражданских активистов». Они оскорбляли её, преследовали и требовали признать вину и покинуть страну — «если она хочет, чтобы всё было хорошо».
Напомним, что президент Молдовы Майя Санду подала в суд на свою односельчанку Анну Михалаки, которая, по мнению главы государства, оговорила ее деда. Если слова сельской учительницы о деде-доносчике подтвердятся, многие заявления главы государства обесценятся. Майя Санду требует компенсацию за нанесение морального ущерба 50 000 леев.
Кстати, адвокат односельчанки Майи Санду, потребовал в суде проведение психиатрической экспертизы главы государства, а также проверки её интеллектуальных способностей для определения может ли президент адекватно воспринимать обстоятельства и участвовать в процессе.
Кроме того, у адвокатов Михалаки есть неопровержимые доказательства того, что дедушка Майи Санду был колаборантом и доносчиком. А значит односельчанка президентки писала чистую правду.
Пока документы хранятся в зарубежной банковской ячейке.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Какие купюры евро выгоднее хранить жителям Молдовы: Главное — определиться, для чего вам нужны накопления.
Граждане Молдовы могут хранить различные номиналы евровалюты для хранения или расходов в зависимости от целей (далее…).
Первые лица государства в очередной раз плюнули в душу народа: Пока Молдова была в трауре и прощалась с великим композитором, президент и лидер ПАС гуляли по заграницам.
Ни в одной стране в дни траура первые лица государства не уезжают по личным делам за границу (далее…).
Воровство в законе: Правительство и НАРЭ за пять месяцев украли у жителей Молдовы 47,5 миллиона евро — деньги растворились в чьих-то карманах.
Экс-премьер Влад Филат представил интересный расклад (далее…).