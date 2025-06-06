В Молдове односельчанку Санду, на которую в суд подала президент, подвергают жестким репрессиям: Она лишилась работы, жилья и спокойной жизни за то, что посмела сказать правду о главе государства

«Действительно, после его начала она оказалась под постоянным давлением. Руководство лицея, где она работала, было вынуждено прекратить с ней трудовые отношения, несмотря на нехватку педагогов. Администрация вызвала её и заявила: “За то, что вы составили рапорт по поводу нашей святой иконы — Майи Санду — мы расторгаем с вами трудовой договор”.