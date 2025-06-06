Путин присвоил звание генерал-майора главе омской полиции Болотову

В пятницу, 6 июня 2025 года, стало известно о присвоении главой государства Владимиром Путиным очередного воинского звания начальнику УМВД по Омской области Вадиму Болотову. Согласно информации, размещенной на сайте правоохранительных органов, 52-летнему уроженцу Горно-Алтайска присвоено звание генерал-майора полиции. Таким образом, теперь по званию он относится к представителям высшего начальствующего состава органов внутренних дел.
Напомним, Вадим Болотов возглавил УМВД по Омской области немногим больше года назад, в мае 2024 года. В целом за его плечами 31 год службы в правоохранительных органах, а его заслуги отмечены в том числе медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД».