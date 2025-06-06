Путин присвоил звание генерал-майора главе омской полиции Болотову

Напомним, Вадим Болотов возглавил УМВД по Омской области немногим больше года назад, в мае 2024 года. В целом за его плечами 31 год службы в правоохранительных органах, а его заслуги отмечены в том числе медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД».