Генконсульство Беларуси открылось в Калининграде

В Калининграде заработало генконсульство Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Дмитрия Рудченко.
Отделение посольства Белоруссии в Калининграде сменило статус на консульство и приступило к работе в новом статусе с 1 июня 2025 года.
Отметим, что Генконсульство обслуживает Калининградскую, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области. В штате пока два дипломата — врио руководителя Генконсульства и вице-консул. К осени планируется расширение штата, прибытие генконсула.
Учреждение остается на прежнем месте в Калининграде: ул. Дмитрия Донского, 35А.
Напомним, что о планах по открытию генкосульства Белоруссии в Калининграде сообщали еще в 2023 году.