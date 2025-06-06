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Шор в День Пушкина призвал защитить русский язык в Молдавии

Лидер «Победы» Шор назвал русский язык неотъемлемой частью жизни молдаван.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа» Илан Шор призвал защитить русский язык в республике, обвинив власти в попытках его искоренения, соответствующее обращение распространила пресс-служба политсилы.

Шестого июня исполняется 226 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в эту же дату отмечается День русского языка.

Русский язык — неотъемлемая часть повседневной жизни молдаван. Но действующая власть намеренно пытается искоренить его, разрушить связи между людьми и народами, сложившиеся за века. Именно русский открывает широкие возможности для интеграции в евро-азиатское пространство, близкое нам исторически и духовно.

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа» Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа»

В пресс-службе политсилы отметили, что политик анонсировал планы по открытию русских культурных центров в Молдавии совместно с АНО «Евразия», которая, по его словам, уже ведет работу по поддержке русского языка на постсоветском пространстве. «Никакие усилия режима не изменят одного: Россия останется другом и партнером Молдовы», — говорится в обращении.

Позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться «лишь в пределах возможностей системы образования».

В этом году прозападная правящая партия «Действие и солидарность» выступила с законодательной инициативой о закрытии в Молдавии Российского центра науки и культуры (Русский дом в Кишиневе). В феврале МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах. Решение властей Молдавии о закрытии Русского дома, действующего 16 лет, вызвало резкую критику со стороны общественной организации, объединяющей граждан разных национальностей, связанных интересом к русской культуре.