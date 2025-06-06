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Лукашенко утвердил новации в контрольной деятельности

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня подписал указ № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности». Соответствующие новации неоднократно рассматривались на уровне главы государства, в том числе в ходе недавнего совещания с руководством Совета Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

Документом корректируется порядок осуществления контрольной (надзорной) деятельности, действовавший на основании указа от 16 октября 2009 года № 510, который теперь признается утратившим силу.

«Учтены интересы субъектов и проверяющих». Герасимов об указе о контрольной (надзорной) деятельности «Контролеры и проверяемые — в одинаковом правовом статусе». Швед о новациях в контрольной деятельности.

В новом указе прописаны нормы, направленные на снижение уровня бюрократизма, повышение цифровизации процессов. Упраздняется обязанность субъектов хозяйствования вести книгу контрольных (надзорных) мероприятий и журнал производства работ (такие сведения уже вносятся в интегрированную автоматизированную систему контрольной (надзорной) деятельности). Упразднено также ведение и использование единой информационной базы данных контролирующих (надзорных) органов.

Указом утверждено Положение о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, устанавливающее сроки, права, обязанности субъектов и должностных лиц контролирующих (надзорных) органов.

Закреплены нормы, касающиеся мер ответственности таких органов за нарушение порядка проведения проверок, мониторинга, мероприятий технического характера. Усилена профилактическая роль мониторинга за счет изменения подхода к применению мер ответственности (будут применяться только при неустранении добровольно нарушений в установленный срок при каждом факте их выявления).

Введена обязанность для проверяющих определять срок для устранения выявленных нарушений исходя из их специфики. Будет учитываться при этом объективная возможность устранения нарушения в установленный срок.

Кроме того, приведена в соответствие с иным законодательством терминология, употребляемая в законодательстве о контрольной (надзорной) деятельности.