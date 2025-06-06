Лукашенко утвердил новации в контрольной деятельности

Закреплены нормы, касающиеся мер ответственности таких органов за нарушение порядка проведения проверок, мониторинга, мероприятий технического характера. Усилена профилактическая роль мониторинга за счет изменения подхода к применению мер ответственности (будут применяться только при неустранении добровольно нарушений в установленный срок при каждом факте их выявления).