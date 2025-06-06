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Пограничники Литвы высаживают россиян без биометрических загранпаспортов

Пограничная служба Литвы ввела новые правила пропуска граждан России: теперь путешественников с обычными (не биометрическими) загранпаспортами не пропускают через границу даже при наличии действующей шенгенской визы.

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«Пассажирам, которые уже приобрели билеты на поезда в сообщении с Калининградской областью, будет направлено СМС об оформленном УПД-ЖД и с ссылкой на сайт для заполнения анкеты в консульских учреждениях Литовской Республики», — сообщили в РЖД.

РЖД и Федеральная пассажирская компания рекомендуют пассажирам, следующим в Калининградскую область, заранее подготовить необходимые документы: оформить упрощенный проездной документ, а также заполнить анкету на сайте консульства Литвы. Важно: все документы необходимо оформить не позднее, чем за 28 часов до отправления поезда.

В случае отсутствия необходимых документов проводники будут рекомендовать пассажирам отложить поездку.