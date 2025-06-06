Пограничники Литвы высаживают россиян без биометрических загранпаспортов

«Пассажирам, которые уже приобрели билеты на поезда в сообщении с Калининградской областью, будет направлено СМС об оформленном УПД-ЖД и с ссылкой на сайт для заполнения анкеты в консульских учреждениях Литовской Республики», — сообщили в РЖД.