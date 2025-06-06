Дмитрий Махонин поздравил мусульман Пермского края с праздником Курбан-байрам

"Праздник Курбан-байрам давно стал неотъемлемой частью религиозной и культурной жизни Пермского края. В атмосфере добрососедства и единения вокруг духовных ценностей, он объединяет все народы, проживающие на территории нашего региона, которое исповедуют Ислам — отметил в поздравлении Дмитрий Махонин.