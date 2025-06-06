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Дмитрий Махонин поздравил мусульман Пермского края с праздником Курбан-байрам

Курбан-байрам является неотъемлемой частью религиозной и культурной жизни Прикамья.

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Источник: сайт губернатора и правительства Пермского края

Мусульмане России 5 июня с заходом солнца отмечают начало самого главного и важного праздника Ислама. Курбан-байрам имеет глубокие корни и большое нравственное значение. Он олицетворяет идеи добра, любви и преданности своей вере, понятные и близкие людям самых разных национальностей и конфессий.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех мусульман региона с наступившим Курбан-байрамом, символизирующим духовное очищение.

"Праздник Курбан-байрам давно стал неотъемлемой частью религиозной и культурной жизни Пермского края. В атмосфере добрососедства и единения вокруг духовных ценностей, он объединяет все народы, проживающие на территории нашего региона, которое исповедуют Ислам — отметил в поздравлении Дмитрий Махонин.

Глава региона пожелал крепкого здоровья, благополучия и достатка в каждом доме, наполнение сердец теплом, радостью и умиротворением.