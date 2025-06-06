Bloomberg: как США и Израиль могут разрушить ядерную программу Ирана

Согласно статье, наиболее очевидным и эффективным вариантом такой операции был бы удар с воздуха: сочетание крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых самолетов. Однако сначала необходим тщательный «прогрев».
Именно на этом этапе, по мнению автора, могла бы проявиться боевая мощь США. Речь идет о потенциальных залпах крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk с эсминцев класса «Арли Берк», крейсеров класса «Тикондерога» и американских подводных лодок. Они будут направлены на уничтожение иранских батарей противовоздушной обороны, электросетей, радаров раннего предупреждения и стратегических узлов связи, полагает Ставридис.
Самолеты Тегерана — старые по современным боевым стандартам, включая «древние» истребители F4 и F14 американского производства, — имеют серьезные проблемы с техническим обслуживанием и стали бы «легкой добычей» в воздушном бою, говорится в статье. Автор считает, что, если бы американцы извлекли уроки из украинской операции «Паутина» и уничтожили иранские боевые самолеты на земле ракетами и БПЛА, они бы в одночасье обеспечили объединенным силам «чистый воздух».
После этого израильтяне могли бы задействовать силы специального назначения. Эту тактику уже отработали при ударе по иранским объектам по производству ракет в Сирии в 2024 году в рамках операции Many Ways. Тогда спецназовцы подразделения «Шалдаг» перебрасывались на вертолетах. В случае с Ираном Израиль может использовать свою военно-морскую флотилию, чтобы подвести силы специального назначения достаточно близко для дальнейшей переброски вертолетами, предполагает Ставридис.
Недавно США разместили до восьми бомбардировщиков-невидимок на ударных позициях на острове Диего-Гарсия, к юго-востоку от Ирана, в Индийском океане.
Тем не менее Ставридис отмечает трудности с реализацией такой операции: гористая местность Ирана и «известные неизвестные» — подземные бункеры, о которых в США и Израиле не знают наверняка, но догадываются.
Не исключены взрывы в посольствах США, Израиля и коммерческих объектах по всему миру, а кибератаки — неизбежны.
Тегеран может перекрыть Ормузский пролив минами, малыми судами и ракетами класса «земля-земля» малой дальности. Это приведет к прекращению 35% мировых поставок нефти и газа, и США и союзникам потребуются месяцы, чтобы восстановить судоходство. Тегеран также может нанести удар по морским нефтегазовым объектам Саудовской Аравии или ОАЭ или даже атаковать основные энергетические объекты Саудовской Аравии на суше.
Но после потери контроля над своими прокси — ХАМАС, «Хезболлой» и хуситами — у Ирана осталось всего несколько ходов на шахматной доске, и, если Тегеран упустит шанс договориться с США, его ждет очень мрачный эндшпиль, резюмирует Ставридис.