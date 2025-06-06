Bloomberg: как США и Израиль могут разрушить ядерную программу Ирана

После этого израильтяне могли бы задействовать силы специального назначения. Эту тактику уже отработали при ударе по иранским объектам по производству ракет в Сирии в 2024 году в рамках операции Many Ways. Тогда спецназовцы подразделения «Шалдаг» перебрасывались на вертолетах. В случае с Ираном Израиль может использовать свою военно-морскую флотилию, чтобы подвести силы специального назначения достаточно близко для дальнейшей переброски вертолетами, предполагает Ставридис.