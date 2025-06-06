Открытая вражда: что стало причиной конфликта Трампа и Маска и чем он закончится

— Они оба уже проиграли, когда начали эту перепалку. Однако Маск однозначно понесет большие потери и заплатит высокую цену за этот конфликт, если не угомонится. В американской истории есть подобные примеры. Например, в конце XIX века знаменитый банкир, железнодорожный магнат Джон Пирпонт Морган стал чрезвычайно богатым человеком: его состояние составляло около 30 процентов государственного бюджета США. Он попытался диктовать условия, кто будет сенатором, ставить губернаторов, влиять на президентов, но в итоге нашлась возможность прижать ему хвост, и с тех пор Морганы прежнего влияния не имели. Та же история была с миллиардерами Рокфеллерами, когда один из них стал вице-президентом в США и претендовал на то, чтобы избраться президентом. А у него вдруг сын утонул, и он все понял. Илона Маска ждет то же самое, — рассказал Светов.