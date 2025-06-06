Открытая вражда: что стало причиной конфликта Трампа и Маска и чем он закончится

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском достиг нового пика, превратившись из политического разногласия в открытую публичную вражду. Миллиардер даже поддержал идею объявления импичмента американскому лидеру. Кроме того, Маск предсказал американской экономике рецессию во второй половине года из-за пошлин на импорт, введенных администрацией Трампа. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что случилось между Трампом и Маском и чем может закончиться этот конфликт.
Причины конфликта.
По его словам, это типичная конфликтная ситуация, когда человек оказывает помощь тому, кто «идет во власть», а после победы на выборах не понимает, что ситуация изменилась.
— Трамп стал лидером, а Маск — его помощником. Однако у Маска осталось ощущение, что он ровня Трампу и может фактически вести себя как второй президент, поэтому он надломился, — пояснил Светов.
Последствия конфликта.
Политолог отметил, что в этой ситуации не нужно искать, кто прав, а кто виноват. Обе стороны останутся в проигрыше от этого конфликта.
— Они оба уже проиграли, когда начали эту перепалку. Однако Маск однозначно понесет большие потери и заплатит высокую цену за этот конфликт, если не угомонится. В американской истории есть подобные примеры. Например, в конце XIX века знаменитый банкир, железнодорожный магнат Джон Пирпонт Морган стал чрезвычайно богатым человеком: его состояние составляло около 30 процентов государственного бюджета США. Он попытался диктовать условия, кто будет сенатором, ставить губернаторов, влиять на президентов, но в итоге нашлась возможность прижать ему хвост, и с тех пор Морганы прежнего влияния не имели. Та же история была с миллиардерами Рокфеллерами, когда один из них стал вице-президентом в США и претендовал на то, чтобы избраться президентом. А у него вдруг сын утонул, и он все понял. Илона Маска ждет то же самое, — рассказал Светов.
Безусловно, Илон Маск — миллиардер, умный и влиятельный человек, но он попытался себя поставить в некотором роде «над избранным президентом», заметил эксперт.
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— Также американцы очень осторожно относятся к соединению в одних руках огромных денег, экономического влияния и власти. У Трампа тоже есть миллиарды, но его бизнес ограничен Нью-Йорком. А Маск — международный деятель, его бизнес-влияние охватывает все Штаты, — пояснил политолог.
Собеседник «ВМ» заверил, что Трампу этот конфликт тоже невыгоден и не нужен. Его помощники пытаются организовать переговоры с Маском, чтобы «купировать» эту ситуацию. Тем не менее у президента США есть рычаги давления на Маска, например, он может лишить его американского гражданства.
— Однако если Маск не придет в себя и будет говорить глупости, такие как импичмент Трампа, то ситуация накалится и он за это заплатит. Также непонятно, как Маск может организовать импичмент президента США, не являясь членом Конгресса. Не случайно же бывший советник Трампа, который тоже с ним был в конфликте, предложил выслать Маска из Америки. Маск не гражданин Соединенных Штатов по факту рождения. Он из Южной Африки и приобрел американское гражданство. И власти могут начать копать под него, доказывая, что он незаконно получил его. Барака Обаму трясли на протяжении восьми лет, доказывая, что он родился не на Гавайях, а в Африке, — напомнил Светов.
Кроме того, важно понимать, что Трамп не сможет отобрать компании Маска, но сможет создать его бизнесу серьезные проблемы, уверен эксперт:
— Военный бюджет Штатов на следующий год, запрошенный Трампом, составляет триллион долларов. В этом грандиозном «куске» кое-что полагается и компаниям Маска. Он так это нагло заявил, что прекратит запуски своего корабля Dragon, но, видимо, забыл, на какие деньги он осуществляет проект и запускает свои космические корабли. А это были государственные средства. Важно понимать, что власть и бизнес в США очень тесно связаны, поэтому у Трампа есть возможность создать Маску серьезные проблемы. Бизнесмен мечтает долететь до Марса, но не видать ему этого без государственных денег. Его компания Starlink действует на основе лицензии, которую ему дали именно власти США. Поэтому Маск в любом случае пострадает больше от этого конфликта.
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По мнению политолога, нужно наблюдать за этой ситуацией, как за «цирком».
— Это их дела и игры, пусть поиграют. Можно вспомнить историю Бориса Березовского, который также ощущал себя «делателем президентов», стал заместителем секретаря Совета безопасности, был уверен, что сможет диктовать, «что кому делать», а закончилось это печально. Маску тоже об этом стоит подумать, — заключил Светов.
Трамп 5 июня заявил, что Маск «сошел с ума», и изъял его мандат на электромобили. По словам американского лидера, Маск «изнашивался», и глава Белого дома попросил его покинуть должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).
В свою очередь Маск сообщил, что Трамп упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми.