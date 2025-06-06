Сергей Сибилев стал замом мэра Самары Ивана Носкова по вопросам СВО

Замглавы областного центра начал работать с 6 июня.
Сергей Сибилев будет заниматься вопросами, которые связаны со спецоперацией. Речь идет о гумпомощи, работе с самарским Советом ветеранов СВО, реабилитации и поддержке близких военнослужащих.
«Сергей Евгеньевич — командир разведывательного подразделения. Участвовал в специальной военной операции в Луганской и Донецкой Народных Республиках, получил несколько ранений и был комиссован. Но продолжил гражданскую службу», — уточнил мэр Иван Носков.
Подчеркнул: у нового заместителя есть медаль «За отвагу», «За храбрость» II степени. Также ранее присоединился ко второму потоку региональной «Школы героев».
«Курировать многочисленные вопросы бойцов СВО должен человек, имеющий личный опыт службы на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Сергей работал на руководящих должностях, получил два высших образования», — добавил Носков в своем телеграм-канале.
Недавно писали, что самарские приставы отправили в зону спецоперации авто, в котором местный житель перевозили «запрещенку».
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