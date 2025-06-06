В Гагаузии обвинили власти Молдавии в намерении сфальсифицировать выборы

По её словам, власти намерены вмешаться в голосование за рубежом в ходе президентских выборов, поэтому на работу в посольства отправляются люди, приближённые к правящей Партии действия и солидарности (ПДС).
«На наших глазах ПДС готовит новую электоральную кражу!» — цитирует её ТАСС.
Влах в ходе акции протеста у здания МИД республики указала на то, что оппозиционная партия фиксирует каждое назначение подобных «чиновников» и будет требовать ответственности за любую попытку подтасовок.
Ранее доцент кафедры политической философии и геополитики университета в Беллуно Лоренцо Пачини заявил, что действия президента Молдавии Майи Санду способствуют разделению молдавского общества.