Глава Самарской области вручил награды лучшим соцработникам

— В Самарской области миссии служения людям посвятили себя более 17 тысяч человек. Все свои знания, силы и опыт вы отдаете жителям нашего региона. Воплощаете в жизнь инициативы, значимые в масштабах страны. Спасибо вам за чуткость, неподдельное внимание к людям, — отметил Вячеслав Федорищев.