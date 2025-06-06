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Глава Самарской области вручил награды лучшим соцработникам

Губернатор Самарской области принял участие в форуме работников социальной службы.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в пятницу, 6 июня, состоялся форум работников социальной службы «Семья. Забота. Долголетие». Губернатор Вячеслав Федорищев посетил мероприятие и вручил награды лучшим работникам сферы.

Участниками форума стали эксперты и специалисты отрасли, они смогли обменяться опытом разработок и внедрения эффективных методов и практик в сфере соцподдержки населения. Работа площадки была выстроена и поделена на тематические сессии, часть которых была посвящена поддержке участников СВО, улучшению качества жизни граждан пожилого возраста, а также поддержке семьи и детства.

— В Самарской области миссии служения людям посвятили себя более 17 тысяч человек. Все свои знания, силы и опыт вы отдаете жителям нашего региона. Воплощаете в жизнь инициативы, значимые в масштабах страны. Спасибо вам за чуткость, неподдельное внимание к людям, — отметил Вячеслав Федорищев.

В рамках мероприятия состоялось награждение, почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области» были удостоены: Татьяна Жигулина и Анатолий Фустий; знак Губернатора «За заслуги в наставничестве» вручили Людмиле Жариковой. Знаком «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени награжден директор Сергиевского дома-интерната Сергей Набережнев.