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Дни «Большой семерки» сочтены, пишет Bloomberg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дни «Большой семерки» сочтены из-за утраты влияния и уменьшения доли стран мира, которых группа представляет, считает агентство Блумберг.

Источник: Reuters

«Спустя полвека после первой встречи элиты стран мира… дни “Большой семерки” сочтены. Доля (стран — ред.) мира, которых она представляет, уменьшается — теперь она представляет менее 30% мирового ВВП и 10% населения, при этом снижается и ее влияние», — говорится в материале агентства.

Как отмечает агентство, исключение России из «Большой восьмерки», вероятно, положило конец политическим амбициям клуба, а отношение президента США Дональда Трампа к G7 подрывает его экономические цели. Блумберг напоминает, что американский лидер до последнего ждал, чтобы подтвердить свое участие.

«Приглашение на G7 уже не то, что раньше», — подчеркивает агентство.

В клубе со временем начали появляться внутренние конфликты, пишет Блумберг, отмечая, что среди стран-участников всегда были те, кто равнее прочих.

По данным агентства, сейчас есть сомнения относительно того, будет ли G7 выпускать коммюнике по итогам ближайшего саммита, который состоится в июне. Агентство напоминает, что в ноябре 2024 года у «Большой двадцатки» не получилось даже снять общее фото из-за того, что мировые лидеры «потеряли» экс-президента США Джо Байдена.

Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

В мае Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран «Большой восьмёрки» (G8).

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.