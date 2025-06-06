Telegraph: в Белом доме устали от непредсказуемости Маска

«Уайлс устала от непредсказуемого характера Маска и его нежелания соблюдать иерархию управления», — пишет издание.
Газета пишет, что реальной причиной разлада Уайлс и Маска могли стать его политические симпатии к губернатору Флориды Рону Десантису, из команды которого сама Уайлс в свое время ушла. Однако источник, близкий к Масу, опроверг наличие у предпринимателя плохих отношений с Уайлс.
Источники также сообщили газете, что причиной напряженности между Маском и командой президента США Дональда Трампа могли стать либертарианские взгляды предпринимателя.
Кроме того, по данным газеты, чиновников Белого дома стало раздражать то, как Маск продвигал свои идеи на встречах с президентом и другими официальными лицами.
Сам же Маск, согласно этой информации, был зол на то, что его компании Tesla начала угрожать потеря налоговых льгот на электромобили в результате законопроекта Трампа.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». Предприниматель также призвал «убить законопроект». Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как «сделал для него многое». После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.