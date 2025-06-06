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Telegraph: в Белом доме устали от непредсказуемости Маска

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс уже некоторое время была недовольна американским предпринимателем Илоном Маском из-за его непредсказуемости и нежелания соблюдать субординацию, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Уайлс устала от непредсказуемого характера Маска и его нежелания соблюдать иерархию управления», — пишет издание.

Газета пишет, что реальной причиной разлада Уайлс и Маска могли стать его политические симпатии к губернатору Флориды Рону Десантису, из команды которого сама Уайлс в свое время ушла. Однако источник, близкий к Масу, опроверг наличие у предпринимателя плохих отношений с Уайлс.

Источники также сообщили газете, что причиной напряженности между Маском и командой президента США Дональда Трампа могли стать либертарианские взгляды предпринимателя.

Кроме того, по данным газеты, чиновников Белого дома стало раздражать то, как Маск продвигал свои идеи на встречах с президентом и другими официальными лицами.

Сам же Маск, согласно этой информации, был зол на то, что его компании Tesla начала угрожать потеря налоговых льгот на электромобили в результате законопроекта Трампа.

В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». Предприниматель также призвал «убить законопроект». Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как «сделал для него многое». После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.