Крымский депутат заявил, что машина, которую проверяли в Москве, не его

Ранее в пятницу представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, из-под машины во дворе жилого дома на западе столицы.
В Telegram-каналах появились данные о том, что машина, под которой обнаружен подозрительный предмет, может принадлежать депутату из Крыма Виталию Десятнику.
«Эта машина была продана несколько лет назад и вообще была оформлена не на меня, а на супругу. Они (покупатели — ред.) — москвичи, приехали за ней и сразу, как уехали, переоформили на себя» , — сказал Десятник, отвечая на вопрос об автомобиле.
Он добавил, что не считает, что возможной инцидент с подозрительным предметом как-то связан с ним лично.
«У меня других несколько машин, которые на мне числятся в Крыму, я в Москве и не бываю», — добавил он.