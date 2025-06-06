Крымский депутат заявил, что машина, которую проверяли в Москве, не его

«Эта машина была продана несколько лет назад и вообще была оформлена не на меня, а на супругу. Они (покупатели — ред.) — москвичи, приехали за ней и сразу, как уехали, переоформили на себя» , — сказал Десятник, отвечая на вопрос об автомобиле.