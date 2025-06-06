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Крымский депутат заявил, что машина, которую проверяли в Москве, не его

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Депутат одного из сельских советов Крыма Виталий Десятник сообщил РИА Новости, что машина, которую саперы проверяли в Москве, давно не принадлежит его семье, а сам он столицу давно не посещал.

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Ранее в пятницу представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, из-под машины во дворе жилого дома на западе столицы.

В Telegram-каналах появились данные о том, что машина, под которой обнаружен подозрительный предмет, может принадлежать депутату из Крыма Виталию Десятнику.

«Эта машина была продана несколько лет назад и вообще была оформлена не на меня, а на супругу. Они (покупатели — ред.) — москвичи, приехали за ней и сразу, как уехали, переоформили на себя» , — сказал Десятник, отвечая на вопрос об автомобиле.

Он добавил, что не считает, что возможной инцидент с подозрительным предметом как-то связан с ним лично.

«У меня других несколько машин, которые на мне числятся в Крыму, я в Москве и не бываю», — добавил он.