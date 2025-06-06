WP: Киев разрабатывает новые «сложные операции» на территории РФ и за рубежом

Авторы статьи отмечают, что с постепенным отходом президента США Дональда Трампа от роли миротворца, Украина все больше полагается на свои разведывательные службы, в том числе на их способность наносить удары по российским объектам в глубине страны. И в то время, как зона боевых действий внутри Украины больше похожа на «адский пейзаж из беспилотников и артиллерии», тайные операции Киева могут перерасти в «грязную войну» за пределами фронта, пишет WP.