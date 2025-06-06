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В НАТО решили минимизировать контакт Зеленского и Трампа на саммите

Союзники по НАТО не хотят расстраивать Трампа, поэтому организаторы саммита постараются спланировать мероприятие так, чтобы избежать повторения февральского конфликта между ним и Зеленским в Белом доме, отмечает Reuters.

Источник: AP 2024

Организаторы саммита НАТО в Гааге планируют ограничить обсуждение вопросов Украины и тщательно спланировать встречи, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог присутствовать в городе, «не провоцируя» американского президента Дональда Трампа, пишет Reuters.

Альянс пока не подтвердил официального приглашения Зеленского на саммит, запланированный на 24—26 июня. По информации дипломатов, украинский президент сможет присутствовать на предварительном ужине, но не будет участвовать в основных заседаниях. Как признал высокопоставленный представитель НАТО, отсутствие Зеленского в той или иной форме станет «как минимум пиар-катастрофой».

Саммит и итоговое коммюнике будут специально сокращены, чтобы избежать разногласий. Разработка новой стратегии в отношении России отложена, а традиционный Совет НАТО-Украина в этом году проводиться не будет. Вместо него возможен рабочий ужин с участием министров иностранных дел или обороны.

При этом некоторые европейские страны открыто поддерживают участие Зеленского в саммите. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о желании видеть «делегацию во главе с президентом Зеленским». Его немецкий коллега Борис Писториус также поддержал эту идею.

Как отметил дипломат НАТО, многие союзники «хотят видеть Зеленского, но формат его участия может быть гибким». Высокопоставленный европейский дипломат добавил: «Если он придет на ужин лидеров, это уже будет минимум».

5 июня в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО. По прибытии на заседание глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны НАТО должны вносить свой вклад в совместные усилия по укреплению обороноспособности альянса, а не опираться в этом вопросе на США.