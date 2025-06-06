В НАТО решили минимизировать контакт Зеленского и Трампа на саммите

Организаторы саммита НАТО в Гааге планируют ограничить обсуждение вопросов Украины и тщательно спланировать встречи, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог присутствовать в городе, «не провоцируя» американского президента Дональда Трампа, пишет Reuters.
Альянс пока не подтвердил официального приглашения Зеленского на саммит, запланированный на
При этом некоторые европейские страны открыто поддерживают участие Зеленского в саммите. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о желании видеть «делегацию во главе с президентом Зеленским». Его немецкий коллега Борис Писториус также поддержал эту идею.
Как отметил дипломат НАТО, многие союзники «хотят видеть Зеленского, но формат его участия может быть гибким». Высокопоставленный европейский дипломат добавил: «Если он придет на ужин лидеров, это уже будет минимум».
5 июня в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО. По прибытии на заседание глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны НАТО должны вносить свой вклад в совместные усилия по укреплению обороноспособности альянса, а не опираться в этом вопросе на США.