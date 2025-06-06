В НАТО решили минимизировать контакт Зеленского и Трампа на саммите

Организаторы саммита НАТО в Гааге планируют ограничить обсуждение вопросов Украины и тщательно спланировать встречи, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог присутствовать в городе, «не провоцируя» американского президента Дональда Трампа , пишет Reuters.

Альянс пока не подтвердил официального приглашения Зеленского на саммит, запланированный на 24—26 июня . По информации дипломатов, украинский президент сможет присутствовать на предварительном ужине, но не будет участвовать в основных заседаниях. Как признал высокопоставленный представитель НАТО, отсутствие Зеленского в той или иной форме станет «как минимум пиар-катастрофой».

Саммит и итоговое коммюнике будут специально сокращены, чтобы избежать разногласий. Разработка новой стратегии в отношении России отложена, а традиционный Совет НАТО-Украина в этом году проводиться не будет. Вместо него возможен рабочий ужин с участием министров иностранных дел или обороны.