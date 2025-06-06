На размещение беженцев из Сирии власти Башкирии направят до 7 млн рублей

Согласно документу, государственному комитету Башкирии по чрезвычайным ситуациям было поручено «обеспечить размещение граждан, вынужденно покинувших территории Сирийской Арабской Республики и прибывших на территорию Республики Башкортостан» в двух пунктах временного содержания — в профилактории «Связист-2» и санатории-профилактории «Речные Зори-2», которым владеет ООО «Хомай». Срок: с 25 апреля и «до особого распоряжения». Договор с «Хомай» был заключен 3 июня за 3,27 млн руб.