Альмир Абашев назначен и.о. министра здравоохранения Татарстана

Уход главы Минздрава Татарстана произошел на фоне показаний, которые дал против него главврач Нижнекамской ЦРБ Руслан Валеев. Господин Валеев сообщил следствию, что Марсель Миннуллин дал ему указание заключить контракт с компанией «Поликомплекс» на поставку лекарств. Вместо этих препаратов были использованы другие средства.