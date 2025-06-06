Мэр Омска Сергей Шелест проверил ход реконструкции бульвара Архитекторов

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска.
Градоначальник лично осмотрел объект вместе с представителями подрядчика и городской администрации, оценил прогресс и обсудил актуальные вопросы. Он отметил, что на участке от улицы 70 лет Октября до улицы Крупской продолжаются работы по обустройству парковки в районе ТК «Тополиный».
«Работают строители с бордюрами, формируют вело-пешеходные дорожки, закрывают участок правоповоротного съезда на улицу Крупской после работ ресурсников — внесли цемент в основание дороги», — рассказал мэр.
Параллельно ведётся монтаж светильников и самонесущего изолированного провода (СИП). Он пояснил, что в основном линия будет воздушной, однако вдоль тротуаров по нечётной стороне бульвара, в районе домов № ⅓-5, для освещения в настоящее время прокладывают подземный кабель. В дальнейшем на этом участке планируется установить Г-образные опоры со светильниками.
На противоположной стороне бульвара, вблизи строения № 14/3 велодорожка и пешеходный тротуар проходят в непосредственной близости от линий НТО, установленных ранее. Недавно их владелец недавно переместил пару киосков, попадавших в зону реконструкции, но этого недостаточно.
«Но этого недостаточно: считаю, что на современном объекте не должно быть таких “серых пятен”. Поручил главе Кировского округа Алексею Александровичу Наседкину проработать с собственниками вопрос их переноса на другие точки, предложив несколько рабочих вариантов», — сообщил Сергей Шелест.
По словам мэра, облик обновлённого бульвара уже становится отчетливым. Ежедневно на объекте задействованы 70−80 человек и около тридцати единиц техники. Подрядчик планирует увеличить количество рабочих, чтобы сохранить необходимые темпы и завершить реконструкцию ко Дню города и Омской области.