Мэр Омска Сергей Шелест проверил ход реконструкции бульвара Архитекторов

Параллельно ведётся монтаж светильников и самонесущего изолированного провода (СИП). Он пояснил, что в основном линия будет воздушной, однако вдоль тротуаров по нечётной стороне бульвара, в районе домов № ⅓-5, для освещения в настоящее время прокладывают подземный кабель. В дальнейшем на этом участке планируется установить Г-образные опоры со светильниками.