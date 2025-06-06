Политологи оценили, станет ли Маск «политическим киллером» Трампа

Большинство экспертов считают, что вчерашний публичный конфликт президента США и бывшего главы DOGE был предсказуем. Разлад в их отношениях начался еще в апреле, когда введенные Трампом пошлины, негативно повлиявшие на многие страны, затронули в том числе и бизнес Маска. В ответ миллиардер призвал Трампа заключить соглашение о зоне свободной торговли между США и ЕС, выразив тем самым скрытую критику в адрес политики Белого дома.
Политолог Кирилл Бенедиктов указывает, что публичная ссора не приведет ни к чему хорошему для обеих сторон. Помимо финансовых потерь, есть еще и репутационные риски.
Для базы Трампа — движения MAGA, которое и без того начинает подозревать, что его вождь попал под влияние глобалистов, — ссора Трампа с Маском может оказаться еще одним доказательством победы Глубинного государства над президентом. И уж раз теперь соцсеть X будет контролироваться не союзником Трампа, а его противником, поддержка президента наверняка уменьшится.
Маск не так уж неправ, заявляя, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы, считает Бенедиктов и задается вопросом, к чему приведет разлад между действующим президентом США и миллиардером. Ведь при обострении конфликта Маск может играть против Трампа на промежуточных выборах 2026 года и президентских 2028-го (в случае повторного выдвижения нынешнего президента).
Политолог Павел Дубравский считает, что массовая поддержка Трампа появилась не из-за Илона Маска, а из-за самого Трампа и его идей, ценностей, предложений. Маск в политике 10 месяцев, Трамп — 10 лет: избиратели голосовали за Трампа и проголосовали бы, даже без Маска, отмечает эксперт.
Дубравский обращает внимание на то, что внутри консервативного сообщества Маск воспринимался как важный союзник, но идеологически не как консерватор.
Пока выпад Маска против Трампа выглядит, как классический прием республиканца — эмоциональные качели, конфликт в публичной сфере, переход на личности. Этакая попытка передоговориться.
Однако Маск может превратиться из пугалки про «олигархов у власти» в инструмент лично против Трампа и MAGA-движения, полагает эксперт.
Потому что Маск — это доказательство, что Трамп не сдержал свое главное обещание. И чем больше говорит Маск, тем хуже придется Трампу и его партии на следующих выборах.
Политолог Максим Жаров не удивлен градусу накала в публичной войне между Трампом и Маском. Он напоминает, что ранее миллиардер был тесно связан с Демпартией США.
И похоже, связей с демократами Маск, переметнувшись к республиканцам и став у них главным трампистом, все это время и не прерывал. Поэтому и не нужно удивляться тому, что сейчас Маск даже «вяжет» Трампа с «делом Эпштейна» и прямо утверждает, что без Маска Трамп проиграл бы выборы.
По мнению Жарова, Илон Маск становится политическим «киллером» для Трампа.
Deep state, против которого Илон Маск якобы боролся, устами Маска публично ставит Трампа в «вилку» — или строгое следование мейнстриму или досрочное прекращение тем или иным способом второго президентского срока Трампа. И судя по тому, что на встрече с Мерцем Трамп обронил «я на стороне Украины», похоже, свою сторону Трамп уже выбрал.
Политолог Марат Баширов считает, что вчерашняя публичная ссора — это лишь один из политических приемов, и участники инцидента вскоре пойдут на мировую.
Если, вообще, это не имитация, чтобы посмотреть кто и как себя поведут. Есть такой прием в оперативной работе силовиков. Да и в литературе о таких приемчиках написано немало.
О возможном примирении Маска и Трампа сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме. В публикации отмечалось, что советники президента США проведут телефонный разговор с Илоном Маском, чтобы урегулировать публичный конфликт между сторонами. На вопрос журналистов о возможной встрече президент США ответил, что «не особенно заинтересован разговаривать с с бывшим соратником».