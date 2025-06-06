Политологи оценили, станет ли Маск «политическим киллером» Трампа

И похоже, связей с демократами Маск, переметнувшись к республиканцам и став у них главным трампистом, все это время и не прерывал. Поэтому и не нужно удивляться тому, что сейчас Маск даже «вяжет» Трампа с «делом Эпштейна» и прямо утверждает, что без Маска Трамп проиграл бы выборы.