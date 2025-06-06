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США заинтересовались водными ресурсами Узбекистана

Геологическая служба Соединённых Штатов планирует привлечь подрядчиков для изучения водного режима рек в Узбекистане, выяснил RT. Ведомство интересуют гидрологические особенности в регионе, в том числе такие, как динамика снежного покрова. Особый интерес американские правительственные геологи проявляют к реке Кашкадарья, важной части местной оросительной инфраструктуры.

В экспертном сообществе полагают, что внимание к водным проблемам Центральной Азии вызвано стремлением США использовать тематику региональной конкуренции за природные ресурсы как рычаг политического давления.

По данным тендера, с которым ознакомился RT, входящая в структуру Госдепа США Геологическая служба планирует привлечь подрядчиков для реализации двух проектов в Узбекистане. Первый предполагает научный анализ информации «о поверхностных водах и снежном покрове Узбекистана» и формирование базы цифровых данных по этой теме. В рамках исследования планируется, в частности, оценить «риски наводнений и селевых потоков».

Второй проект направлен на изучение, из каких источников и в каких объёмах пополняется русло реки Кашкадарья и какова сезонная динамика процесса. Как заявлено в документе, оба проекта призваны «развить научно-технический потенциал правительства Узбекистана в области оценки водных ресурсов».

В ходе реализации программы учёные и инженеры при правительстве Узбекистана, а также студенты университетов должны будут познакомиться с деятельностью Геологической службы США для гидрологических исследований, включая разработку планов исследований, сбор проб, интерпретацию данных и их публикацию. Завершить проект планируется к концу мая 2026 года.

Проблема доступа к водным ресурсам в Центральной Азии стоит очень остро, и Соединённые Штаты в рамках стратегии сдерживания России и Китая могут воспользоваться ситуацией для получения новых рычагов влияния в регионе, отмечает в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Американцы будут пытаться использовать водную проблематику в Центральной Азии как рычаг для продвижения своих интересов. Предварительное изучение гидрологических проблем региона может быть прелюдией к “высадке десанта” американских бизнесменов, которые всегда следуют в обозе за американской дипломатией», — поясняет эксперт.

По словам Брутера, любая спорная или конфликтная повестка, тем более в таком сложном регионе, как Центральная Азия, будет использоваться Вашингтоном «для проекции своего влияния и создания неудобств геополитическим соперникам».

Как сообщал RT, ранее США выделили финансирование на поддержку гражданского общества и СМИ в Узбекистане.

Госдепартамент также запускал программы по противодействию «российской дезинформации», охватывающие ряд государств Центральной Азии, включая Узбекистан.