США заинтересовались водными ресурсами Узбекистана

По данным тендера, с которым ознакомился RT, входящая в структуру Госдепа США Геологическая служба планирует привлечь подрядчиков для реализации двух проектов в Узбекистане. Первый предполагает научный анализ информации «о поверхностных водах и снежном покрове Узбекистана» и формирование базы цифровых данных по этой теме. В рамках исследования планируется, в частности, оценить «риски наводнений и селевых потоков».