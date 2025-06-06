NZZ: Германия присоединяется к новой военно-космической гонке

То, что мы наблюдаем (в космосе), — это все более угрожающая конфронтация между державами.
По его словам, в Германии космос всегда считался прерогативой ученых и исследователей, а не военных, поэтому страна существенно отстала в этой гонке. За последние 15 лет немецкие военные запустили в космос всего восемь спутников — крайне мало по сравнению с США, Китаем и Россией. Шесть из восьми спутников бундесвера используются для наблюдения и разведки и оснащены радарными датчиками, позволяющими получать четкие изображения даже в условиях плохой видимости, а оставшиеся два — для связи.
Как утверждает Траут, вскоре немецкие военные выведут на орбиту спутники, которые смогут определять момент запуска ракеты противника и помогут направить ракеты бундесвера к нужным целям. В ближайшие годы Германия намерена вывести на орбиту Земли на высоте от 200 до 2000 километров до 100 военных спутников.
Также она наращивает свои возможности противовоздушной обороны и в ближайшие годы планирует приобрести израильскую систему ПРО Arrow, которая может перехватывать ракеты, в том числе с ядерными боеголовками, на высоте более 100 километров.
В Германии опасаются космических достижений не только противников, но и союзников. Генерал-майор напомнил, что Россия разработала спутники-шпионы, а Китай — спутники-буксиры. Кроме того, уже четыре страны — Россия, Китай, Индия и США — научились сбивать спутники с орбиты Земли.
Кроме того, в Германии встревожены тем, что Россия и Китай могут оснастить свои спутники ядерными боеголовками. Траут напомнил о ядерных испытаниях, которые США провели на большой высоте в 1960-х годах. В результате тех испытаний было уничтожено около 30% спутников того времени. Если же в космосе взорвется современный спутник с ядерным оружием на борту, то это, по словам генерала, сделает невозможным использование спутников в космосе в ближайшие десятилетия.
Это отбросит бы нас к доцифровой эпохе на Земле.