NZZ: Германия присоединяется к новой военно-космической гонке

По его словам, в Германии космос всегда считался прерогативой ученых и исследователей, а не военных, поэтому страна существенно отстала в этой гонке. За последние 15 лет немецкие военные запустили в космос всего восемь спутников — крайне мало по сравнению с США, Китаем и Россией. Шесть из восьми спутников бундесвера используются для наблюдения и разведки и оснащены радарными датчиками, позволяющими получать четкие изображения даже в условиях плохой видимости, а оставшиеся два — для связи.