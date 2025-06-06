Хоценко утвердил план устойчивого развития в Омской области до 2030 года

В Омской области утвердили стратегический план по достижению Целей устойчивого развития до 2030 года. Губернатор Виталий Хоценко подписал соответствующий документ. Сообщили в Правительстве Омской области.
Стратегия устанавливает ключевые приоритеты для всестороннего развития региона, учитывая взаимосвязь экономических, социальных и экологических аспектов.
Утвержденная стратегия послужит фундаментом для формирования всесторонней политики, ориентированной на повышение уровня жизни, обеспечение устойчивого экономического роста и защиту окружающей среды.
Определены основные направления развития региона, такие как обеспечение социальной справедливости, экологической безопасности и повышение инвестиционной привлекательности. Главная задача — создание благоприятных условий для жизни людей и устойчивой модели развития, сбалансированной по всем ключевым показателям.
Реализация положений стратегии будет осуществляться при активном участии органов власти, научного сообщества, бизнеса и институтов гражданского общества. Для координации деятельности и контроля за исполнением намеченных мероприятий в ближайшее время будет создан Совет по устойчивому развитию и специализированные рабочие группы.
Предварительное обсуждение проекта стратегии состоялось в рамках Форума устойчивого развития ШОС, который прошел в Омске 16 апреля 2025 года. Форум стал важной платформой для обмена опытом и выработки совместных решений в области устойчивого развития на региональном и международном уровнях.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале Правительства Омской области в разделе, посвященном устойчивому развитию.
Ранее мы писали, что на Международном форуме устойчивого развития презентовали Стратегию достижения целей устойчивого развития Омской области.