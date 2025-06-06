Хоценко утвердил план устойчивого развития в Омской области до 2030 года

Реализация положений стратегии будет осуществляться при активном участии органов власти, научного сообщества, бизнеса и институтов гражданского общества. Для координации деятельности и контроля за исполнением намеченных мероприятий в ближайшее время будет создан Совет по устойчивому развитию и специализированные рабочие группы.