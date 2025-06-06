Лукашенко подписал указ о деятельности в сфере игорного бизнеса

Также в указе закреплены меры по пресечению преступных схем в сфере игорного бизнеса. Так, использовать криптовалюту для приема ставок и выплаты выигрыша можно будет исключительно через резидентов Парка высоких технологий, осуществляющих деятельность оператора криптоплатформы или по обмену криптовалют. Кроме того, документом определен механизм идентификации принадлежности денежных средств физическим лицам для их допуска к участию в азартных играх.