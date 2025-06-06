Трамп заявил, что не хочет говорить с «потерявшим рассудок» Маском

Президент США Дональд Трамп назвал Илона Маска в беседе с ABC News человеком, «который потерял рассудок». По словам республиканца, Маск хочет с ним поговорить, но он пока не готов говорить с ним.
Как пишет издание, во время телефонного разговора Трамп был «удивительно безразличным к их конфликту, словно это не было самым интересным событием, произошедшим в четверг».
Когда журналист спросил его о появившихся в СМИ сообщениях о запланированном у него разговоре с Маском, президент сказал: «Вы имеете в виду человека, который потерял рассудок?». В конце он добавил, что сейчас «не особенно заинтересован разговаривать с ним».
Конфликт между Маском и Трампом разгорелся из-за налогового законопроекта президента, который миллиардер раскритиковал в соцсетях. Разногласия подсветили и кадровые решения относительно руководства NASA. Маск посчитал, что Трамп без его помощи проиграл бы президентские выборы, а также заявил, что американский лидер фигурирует в «файлах Эпштейна» — материалах дела финансиста, обвиненного в торговле несовершеннолетними.
Трамп назвал миллиардера сумасшедшим и пригрозил лишить госконтрактов, на что Маск ответил прекращением использования корабля Dragon, с помощью которого американская сторона доставляла на МКС экипажи и грузы. Однако позже Маск передумал.