Трамп заявил, что не хочет говорить с «потерявшим рассудок» Маском

Когда журналист спросил его о появившихся в СМИ сообщениях о запланированном у него разговоре с Маском, президент сказал: «Вы имеете в виду человека, который потерял рассудок?». В конце он добавил, что сейчас «не особенно заинтересован разговаривать с ним».