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Денис Паслер и Алексей Орлов поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили уральских мусульман с одним из главных религиозных праздников — Курбан-байрам, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Источник: Коммерсантъ

Денис Паслер подчеркнул, что духовные ценности ислама являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Урала. «Испокон веков мусульманская община Свердловской области активно участвует в жизни региона, реализует значимые благотворительные, образовательные и просветительские проекты, вносит весомый вклад в сохранение и укрепление межконфессионального мира», — отметил глава региона.

По данным администрации города, в Екатеринбурге созданы равные возможности для развития духовной культуры, языка и традиций всех народов.

Курбан-Байрам — исламский праздник окончания хаджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Он отмечается мусульманами через 70 дней после окончания священного месяца Рамадана и знаменует окончание паломничества к святым местам.