Денис Паслер и Алексей Орлов поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Курбан-Байрам — исламский праздник окончания хаджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Он отмечается мусульманами через 70 дней после окончания священного месяца Рамадана и знаменует окончание паломничества к святым местам.