Участник СВО Сергей Сибилев назначен на должность замглавы Самары

Участник второго потока региональной программы «Школа героев» будет курировать работу по вопросам специальной военной операции. Чиновник трудился на рядовых и руководящих должностях в частных охранных организациях и муниципальных учреждениях. С 2022 по 2025 годы служил в ВС РФ. В звании командира разведывательного взвода принимал участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик. За период СВО получил несколько ранений и был комиссован.