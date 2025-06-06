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Участник СВО Сергей Сибилев назначен на должность замглавы Самары

На должность заместителя главы Самары назначен Сергей Сибилев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Участник второго потока региональной программы «Школа героев» будет курировать работу по вопросам специальной военной операции. Чиновник трудился на рядовых и руководящих должностях в частных охранных организациях и муниципальных учреждениях. С 2022 по 2025 годы служил в ВС РФ. В звании командира разведывательного взвода принимал участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик. За период СВО получил несколько ранений и был комиссован.

Сергей Сибилев имеет государственные награды: Орден Мужества, медаль «За отвагу», медаль «За храбрость» II степени.