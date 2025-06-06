Юрий Слюсарь: Армения является стратегическим партнером Ростовской области

«Республика Армения является стратегическим партнером Ростовской области. С 2016 года действует соглашение между Правительством Ростовской области и Правительством Республики Армении о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Вместе с тем у нас есть намерение активизировать наши взаимоотношения», — сказал врио губернатора.