Юрий Слюсарь: Армения является стратегическим партнером Ростовской области

Делегация Совфеда и губернаторов РФ принимает участие в Российско-Армянском межрегиональном форуме.
На встрече глава Совфеда подчеркнула важное значение межпарламентских отношений между двумя странами. Юрий Слюсарь отметил, что Ростовскую область и Армению связывают давние экономические и культурные отношения.
«Республика Армения является стратегическим партнером Ростовской области. С 2016 года действует соглашение между Правительством Ростовской области и Правительством Республики Армении о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Вместе с тем у нас есть намерение активизировать наши взаимоотношения», — сказал врио губернатора.
Глава донского региона выделил перспективные направления развития торгово-экономического сотрудничества — сельское хозяйство и промышленность.
В этот же день Юрий Слюсарь принял участие во встрече с вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном.