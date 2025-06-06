Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь: Армения является стратегическим партнером Ростовской области

Ростовская область, 6 июня 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в официальной встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: РИА "Новости"

Делегация Совфеда и губернаторов РФ принимает участие в Российско-Армянском межрегиональном форуме.

На встрече глава Совфеда подчеркнула важное значение межпарламентских отношений между двумя странами. Юрий Слюсарь отметил, что Ростовскую область и Армению связывают давние экономические и культурные отношения.

«Республика Армения является стратегическим партнером Ростовской области. С 2016 года действует соглашение между Правительством Ростовской области и Правительством Республики Армении о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Вместе с тем у нас есть намерение активизировать наши взаимоотношения», — сказал врио губернатора.

Глава донского региона выделил перспективные направления развития торгово-экономического сотрудничества — сельское хозяйство и промышленность.

В этот же день Юрий Слюсарь принял участие во встрече с вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном.