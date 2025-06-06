В Ереване Юрий Слюсарь посетил школу имени Чехова

Также врио губернатора возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Геворка Вартаняна. Бюст легендарного разведчика стоит в ереванской школе. В ростовской школе № 107 также установлен его бюст. В 2024 году в донской столице был заложен камень в основание будущего музея, посвященного памяти героя.