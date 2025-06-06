Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ереване Юрий Слюсарь посетил школу имени Чехова

Ростовская область, 6 июня 2025. DON24.RU. Глава донского региона Юрий Слюсарь посетил ереванскую школу № 55 имени Антона Чехова, где преподавание идет для учеников на русском языке.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Врио губернатора пообщался с педагогами, учениками, передал в дар юбилейные издания, посвященные творчеству писателя, а также памятную медаль. Глава донского региона пригласил лучших учеников ереванской школы посетить Ростов и Таганрог.

Перед этим донская делегация побывала на мемориальном комплексе «Казакам-героям», открытом в Ереване в октябре прошлого года.

Также врио губернатора возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Геворка Вартаняна. Бюст легендарного разведчика стоит в ереванской школе. В ростовской школе № 107 также установлен его бюст. В 2024 году в донской столице был заложен камень в основание будущего музея, посвященного памяти героя.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что в Ростовской области дорожат традициями доверия и добрососедства с армянским народом. Донская армянская диаспора входит в число крупнейших в России. Армянские общественные организации в городах и районах Ростовской области участвуют в решении важных вопросов развития региона.

«Прочным фундаментом нашего добрососедства являются общие исторические, духовные ценности, дружба и взаимная симпатия, которые передаются из поколения в поколение. Рассчитываю, что еще больше наше сотрудничество и дружбу укрепит 10-й Российско-Армянский межрегиональный форум», — отметил Юрий Слюсарь.