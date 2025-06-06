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Паслер уволил министра инвестиций Третьякова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня, ФедералПресс. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер уволил министра инвестиций и развития Вадима Третьякова. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

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«Врио губернатора Денис Паслер освободил от должности с 6 июня министра инвестиций и развития Вадима Третьякова», — рассказали в ведомстве.

Неделю назад Паслер устроил Третьякову публичный разнос на заседании правительства. Он заявил, что часть инвестпроектов, анонсированных министерством, в итоге осталась на бумаге или была реализована в других регионах. Врио губернатора потребовал от Третьякова привлекать в Свердловскую область внешних инвесторов и заявил, что «ответственность здесь должна быть персональной».

Известно, что Третьякову 55 лет, на посту министра он проработал всего два года. До этого он занимал посты в структурах московской мэрии, Минэкономразвития и Минкрыма, а также был советником экс-губернатора Евгения Куйвашева. Третьяков запустил проект U'Fashion, объединивший местные бренды.