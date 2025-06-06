Рогозин пригласил Маска работать в России

«Илон, не расстраивайся! В России тебя уважают. Если в США у тебя возникнут непреодолимые проблемы, приезжай к нам и стань одним из нас — бойцом “Барс-Сармат”», -— цитируют Рогозина «Ведомости».
Сенатор также отметил, что «надо мозги не экспортировать, а импортировать» и пообещал, что в РФ Маск сможет найти не только надежных товарищей, но свободу для технического творчества. По словам экс-главы Роскосмоса, предоставление убежища талантливым людям в России — это «принципиальная позиция и насущная необходимость».
Ранее Илон Маск публично поссорился с президентом США Дональдом Трампом. Критика Маска обрушилась на бюджетный законопроект. Он считает, что в случае принятия закона, госдолг США только вырастет, что обесценит всю работу DOGE. На днях в соцсети X он назвал законопроект «отвратительным и мерзким».
Позже Дональд Трамп экспрессивно отреагировал на высказывания Маска. В своей соцсети Truth Social, что он написал, что Маск «сошел с ума». Президент США считает, что миллиардер уже был «на исходе», и Трампу пришлось инициировать его отставку.