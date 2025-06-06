Рогозин пригласил Маска работать в России

Сенатор также отметил, что «надо мозги не экспортировать, а импортировать» и пообещал, что в РФ Маск сможет найти не только надежных товарищей, но свободу для технического творчества. По словам экс-главы Роскосмоса, предоставление убежища талантливым людям в России — это «принципиальная позиция и насущная необходимость».