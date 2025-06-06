Песков: РФ не согласна с Трампом, назвавшим конфликт c Украиной дракой детей

Кремль не согласен с заявлением Дональда Трампа, сравнившего конфликт на Украине с «дракой двух детей в парке». Дмитрий Песков подчеркнул, что для Москвы это экзистенциальный вопрос, от решения которого зависит будущее и безопасность страны. Трамп описал российско-украинский конфликт как «детскую драку» во время встречи с канцлером ФРГ. По его словам, иногда «лучше дать детям побороться некоторое время, а потом разнять».