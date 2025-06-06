Андрея Пивоварова и Рустама Солнцева включили в реестр иноагентов

Также в список вошли:
- исполнительный директор международного общества «Мемориал» (был внесен в список иноагентов и ликвидирован по решению Верховного суда) Елена Жемкова;
- юрист «Мемориала» Денис Шедов;
- чеченский общественный деятель Руслан Кутаев.
Минюст утверждает, что все они, за исключением Жемковой и Козловского, распространяли недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Жемкова и Козловский, по версии министерства, принимали участие в создании материалов иноагентов и организаций, деятельность которой признана нежелательной в России.
В конце мая число лиц и организаций в реестре иноагентов превысило 1000. Так, тысячным иностранным агентом стал демограф Алексей Ракша. На прошлой неделе в список иноагентов также добавили фотографа Евгения Фельдмана, писателя и кинокритика Алексея Экслера, журналиста Григория Охотина, правозащитника Александра Черкасова.