Андрея Пивоварова и Рустама Солнцева включили в реестр иноагентов

Минюст утверждает, что все они, за исключением Жемковой и Козловского, распространяли недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Жемкова и Козловский, по версии министерства, принимали участие в создании материалов иноагентов и организаций, деятельность которой признана нежелательной в России.