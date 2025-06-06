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Андрея Пивоварова и Рустама Солнцева включили в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов оппозиционного политика Андрея Пивоварова и блогера, бывшего участника «Дома-2» Рустама Солнцева (настоящая фамилия — Калганов). В список также добавили юристов Наталию Секретареву и Виолетту Фицнер, а также правозащитника, сотрудника Amnesty International (признана в Россию нежелательной организацией) Олега Козловского.

Источник: РИА "Новости"

Также в список вошли:

  • исполнительный директор международного общества «Мемориал» (был внесен в список иноагентов и ликвидирован по решению Верховного суда) Елена Жемкова;
  • юрист «Мемориала» Денис Шедов;
  • чеченский общественный деятель Руслан Кутаев.

Минюст утверждает, что все они, за исключением Жемковой и Козловского, распространяли недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Жемкова и Козловский, по версии министерства, принимали участие в создании материалов иноагентов и организаций, деятельность которой признана нежелательной в России.

В конце мая число лиц и организаций в реестре иноагентов превысило 1000. Так, тысячным иностранным агентом стал демограф Алексей Ракша. На прошлой неделе в список иноагентов также добавили фотографа Евгения Фельдмана, писателя и кинокритика Алексея Экслера, журналиста Григория Охотина, правозащитника Александра Черкасова.