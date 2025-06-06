Глеб Никитин рассказал о трудностях при строительстве метро в Нижнем Новгороде

Строительство метро в Нижнем Новгороде сталкивается с рядом серьезных технических и инфраструктурных вызовов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью ТАСС на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
По словам главы региона, реализация проекта осложняется рядом факторов, среди которых — тяжелые грунты, плотная сеть подземных коммуникаций, а также наличие большого количества объектов культурного наследия на поверхности.
«Проект строительства метро очень сложный. Особенно в тяжелых грунтах, в территориях, где есть объекты культурного наследия на поверхности, где есть очень плотная сеть коммуникаций, как у нас. Очень большая площадь застройки, которую нужно обеспечивать с точки зрения инженерной защиты», — пояснил Никитин.
Губернатор не исключил, что из-за этих трудностей возможны корректировки сроков строительства. Прилагается максимум усилий, чтобы подрядчик соблюдал утвержденный график, однако сложности возникают и у него. Работы ведет московская компания с большим опытом в строительстве метрополитенов.
Тем не менее, несмотря на трудности, строительство активно продолжается. Как сообщил Никитин, завершена проходка одного из тоннелей между станциями «Сенная» и «Площадь Свободы», протяжённостью около полутора километров. Второй тоннель на этом участке находится в процессе строительства. В ближайшее время начнется прокладка следующего отрезка — от «Площади Свободы» до станции «Горьковская».
Губернатор подчеркнул, что работы ведутся планомерно и с чётким пониманием конечной цели.