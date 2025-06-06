Глеб Никитин рассказал о трудностях при строительстве метро в Нижнем Новгороде

Тем не менее, несмотря на трудности, строительство активно продолжается. Как сообщил Никитин, завершена проходка одного из тоннелей между станциями «Сенная» и «Площадь Свободы», протяжённостью около полутора километров. Второй тоннель на этом участке находится в процессе строительства. В ближайшее время начнется прокладка следующего отрезка — от «Площади Свободы» до станции «Горьковская».